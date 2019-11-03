影／韓國瑜占盡版面 拚黃金交叉 卓榮泰笑了：不提他
2019-11-03 17:25
聯合報 記者陳聖文 莊昭文 王彥鈞 潘姣琪
／台北即時報導
民進黨主席卓榮泰今(3)日下午陪立委參選人、台北市議員阮昭雄赴指南宮參拜拚選舉，受訪時被問及昨日前副總統呂秀蓮因為連署未達中選會規定門檻，黯然宣布退選一事，表示黨內對呂還是很尊敬，想跟她說「辛苦了」，同時喊話民進黨仍需她的合作跟努力團結，也認為她對黨仍然還很愛護，至於呂秀蓮參選期間，幾乎天天砲火猛攻總統蔡英文，會不會影響她的黨籍？對此，卓榮泰表示她的行為對黨沒有實際影響，間接否認開除呂秀蓮黨籍一事。
然而國民黨總統參選人韓國瑜自請假以來就拚命造勢，占盡各大媒體版面，卓榮泰則酸說，占盡版面也有分好的跟壞的，如果是負評比較多，那也只有扣分，還提醒韓的幕僚和國政顧問團應該多多「善盡責任」提醒他發言前多動腦，不要再講一些政府早就在做的事情。隨後記者提問韓陣營內部民調指出，與蔡英文民調拉近到只差8%，民進黨會不會擔心 ?卓榮泰聽聞後露出一抹笑容，「我們還是把這個議題忘了吧，不提他」，隨即轉身離去。
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