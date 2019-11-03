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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

影／顏寬恒帶朱立倫到台中看海 稱市長未來是國家領導人

2019-11-03 16:44聯合報 記者游振昇／台中即時報導

立委顏寬恒今天帶前新北市長朱立倫到台中火力發電廠旁看海後表示，現在的政府說要用愛發電，但3年多來，他看不出怎麼發電，中火反而偷排汙染廢水被台中市政府多次裁罰，顏寬恒說「市長未來是我們國家的領導人」，他帶朱立倫市長到台中看台中人關心的汙染問題，他說以後國民黨執政的能源政策，一定和現在民進黨的不同。

本報記者事後再電話問顏寛恒「國家領導人」的意思，他說朱立倫不論是副總統或行政院長職位，都是治國之材人選，他希望也樂見韓朱合作，他說二人一定要合作，而且二人在初選時沒有交惡，國民黨內部沒有交惡，反而是外部的惡意企圖影響國民黨內部團結。

顏寬恒今天帶朱立倫到台中火力發電廠旁看海，了解汙染問題，再到沙鹿區一家肉圓店吃肉圓，媒體訪問時，顏寬恒二度說「市長未來一定是我們國家的領導人」，他帶市長到海邊看台中人關心的汙染問題，媒體問他朱市長是國家未來領導人？朱立倫立即主動解釋「大家都是領導人，每個人都有扮演的角色，負起該負的責任。」

朱立倫說，國民黨一定會團結在一起，不管歷屆黨主席或中央黨部，會和韓市長密切聯繫，不讓民進黨有任何見縫插針的機會。

立委顏寬恒今天帶前新北市長朱立倫到台中市沙鹿區吃肉圓。記者游振昇／攝影
立委顏寬恒今天帶前新北市長朱立倫到台中市沙鹿區吃肉圓。記者游振昇／攝影
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立委顏寬恒今天帶前新北市長朱立倫到台中市沙鹿區吃肉圓。記者游振昇／攝影
立委顏寬恒今天帶前新北市長朱立倫到台中市沙鹿區吃肉圓。記者游振昇／攝影
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朱立倫顏寬恒2020選舉2020選舉台中市立委韓國瑜

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