影／顏寬恒帶朱立倫到台中看海 稱市長未來是國家領導人

2019-11-03 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



立委顏寬恒今天帶前新北市長朱立倫到台中火力發電廠旁看海後表示，現在的政府說要用愛發電，但3年多來，他看不出怎麼發電，中火反而偷排汙染廢水被台中市政府多次裁罰，顏寬恒說「市長未來是我們國家的領導人」，他帶朱立倫市長到台中看台中人關心的汙染問題，他說以後國民黨執政的能源政策，一定和現在民進黨的不同。

本報記者事後再電話問顏寛恒「國家領導人」的意思，他說朱立倫不論是副總統或行政院長職位，都是治國之材人選，他希望也樂見韓朱合作，他說二人一定要合作，而且二人在初選時沒有交惡，國民黨內部沒有交惡，反而是外部的惡意企圖影響國民黨內部團結。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

顏寬恒今天帶朱立倫到台中火力發電廠旁看海，了解汙染問題，再到沙鹿區一家肉圓店吃肉圓，媒體訪問時，顏寬恒二度說「市長未來一定是我們國家的領導人」，他帶市長到海邊看台中人關心的汙染問題，媒體問他朱市長是國家未來領導人？朱立倫立即主動解釋「大家都是領導人，每個人都有扮演的角色，負起該負的責任。」