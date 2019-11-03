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影／操作亡國感？ 林飛帆：是有人把兩岸關係說的不清不楚

2019-11-03 15:21聯合報 記者黃寅／即時報導

民進黨副秘書長林飛帆下午到台中市輔選時指出，民進黨沒有人會操作「亡國感」，而亡國感的來源是有人把兩岸關係說的不清不楚，所以這是為什麼會有人對台灣有深層的擔憂，就是來自於這裡。

林飛帆是在回應媒體詢問有關香港現況和美國是否對台會簽署「台北法案」時順道提到有關亡國感的感法。

他指出，從中國制定反裂法、持續對台灣的打壓，到上個月還奪走口灣3個邦交國，這一連串的作為跟美方支持台灣在軍備上的進步，和友善讓台灣的法案，讓台灣和美國官方能有更正常的互動，讓台美關係正常化的努力，在國際上誰是支持台灣，誰是台灣的敵人，這是相當清楚的事情，在台灣也不容許有模糊的空間和地帶。

林飛帆說，沒有可以操作亡國感，你只要把兩岸關系談清楚，就不怕有談說有亡國感。

林飛帆下午陪同台中市北區北屯區立法委員參選人莊競程到一中商圈拜票，他和莊一起向攤商和店家揮手致意，還一起吃一中豐仁冰。

他說，台中是輔選的重點，也是這次選舉的重中之重，全黨團結是這次大選的主旋律，包括蔡英文和賴清德已同台，因此不管中央還是地方，都是如此。

民進黨副秘書長林飛帆（右二）下午到台中市輔選時指出，民進黨沒有人會操作「亡國感」...
民進黨副秘書長林飛帆（右二）下午到台中市輔選時指出，民進黨沒有人會操作「亡國感」，而亡國感的來源是有人把兩岸關係說的不清不楚。記者黃寅／攝影
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民進黨副秘書長林飛帆（右）下午到台中市輔選時指出，民進黨沒有人會操作「亡國感」，...
民進黨副秘書長林飛帆（右）下午到台中市輔選時指出，民進黨沒有人會操作「亡國感」，而亡國感的來源是有人把兩岸關係說的不清不楚。記者黃寅／攝影
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民進黨副秘書長林飛帆（左）下午到台中市輔選，並和立委參選人莊競程一起吃一中豐仁冰...
民進黨副秘書長林飛帆（左）下午到台中市輔選，並和立委參選人莊競程一起吃一中豐仁冰。記者黃寅／攝影
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亡國感林飛帆2020選舉2020選舉台中市立委

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