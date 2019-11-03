影／吳敦義挨虧厚臉皮 反酸蔡英文「有主席自己選總統」

2019-11-03 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／連線即時報導



國民黨主席吳敦義今天中午前往高雄福華飯店，參加退休將領團結自強聯誼餐會，對於卓榮泰酸外傳他將自己列出不分區立委名單「厚臉皮」，吳雖沒正面證實，巧妙地反酸「有些主席自己提自己選總統」，由於昨天外傳吳喝酒身體不適，他強調沒事，更笑稱「被妻子念5分鐘」，他今都以果汁代替敬酒。

據了解，2008年總統大選民進黨敗選後，蔡英文當選黨主席，2010年她參選新北市長敗給朱立倫，2011年參選總統敗給馬英九，雖辭去黨主席，2014年她再度當選民主進步黨主席，並於2016年成功當選總統，並一舉使民進黨在立法院取得過半席次。

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媒體詢問民進黨主席卓榮泰酸他進入不分區名單「厚臉皮」，吳敦義說，「哎呀，有些主席自己提自己選總統，若以此主張，那不就更大的厚臉皮？天下哪有這種論述」，吳強調，「只要合理合情、合乎他的能力、品德操守、該做什麼事，不分區立委可以提10幾個以上，當然可以選擇」。

由於卓榮泰另質問若選吳敦義輸了是否敢辭職負責，媒體也再追問若選輸？吳敦義說，「選輸就輸嘛，哪有提不分區提15個全上？選總統也有當選或不當選，這是民主政治」，吳批要卓不要隨便亂講話。

對於年金改革意見，18%是否要改回來？吳敦義認為若完全改回來恐怕不適當。

昨天傳出吳敦義喝酒引發身體不適，吳今天面對媒體強調「沒有什麼問題」，但他今天明顯拒酒，一開始拿開水敬酒，旁人遞上柳橙汁，他換拿柳橙汁敲杯，上台致詞時也笑稱，「昨天多喝了2杯，昨天被太太念了5分鐘，喝酒才1分鐘，被念5分鐘，所以我今天不喝酒了。」