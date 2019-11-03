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「蔡賴配」若成局 小英台南總會長：會有一段陣痛期

2019-11-03 14:28聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

蔡英文賴清德昨天公開在台南「合體」，兩人雖仍未對「蔡賴配」鬆口，但賴系子弟兵表明「蔡賴配」是支持者最大期待，不過，蔡英文台南市後援總會長、台南議長郭信良表示，若「蔡賴配」真的成局，「我會有一段要適應的陣痛期，至於會不會適應，不得而知」。

蔡英文和賴清德昨天在總統初選後首次公開合體，出席賴系子弟兵、民進黨立委參選人林俊憲的競選總部成立大會，現場氣氛沸騰，讓在場支持者相當感動。林俊憲日前即掛上蔡英文、賴清德的合成競選看板，表示蔡賴是最強輔選組合，同時也表明支持者期待「蔡賴配」；新系立委參選人林宜瑾也說，「蔡賴配」是支持者最大期待，不過副手人選要尊重總統決定。

對於「蔡賴配」似乎已成賴系子弟兵的共識，身為蔡英文在台南的輔選大將郭信良今天表示，蔡賴配不配要尊重總統的決定，不過若真的兩人搭檔成定局，他會有一段要適應的陣痛期，「至於會不會適應，就不得而知」。

新系賴清德過去在擔任台南市長期間，即與當時還是民進黨籍的郭信良種下恩怨，不僅在2014年的台南市議長選舉引爆，宮廟減香政策也意外挑動派系神經，去年底議長選舉郭信良更脫黨參選一舉奪下議長寶座，踩到新系的痛腳。如今賴系力拱「蔡賴配」，郭信良日前就稱「新潮流逼宮」、「相信蔡總統的聰明睿智會做出妥適決定」，並指部分無黨籍議員已揚言若真的「蔡賴配」就拒絕支持民進黨，且恐從台南延燒到其他縣市。

行政院前院長賴清德（左）與蔡英文總統合體，蔡英文台南市後援總會長、台南議長郭信良...
行政院前院長賴清德（左）與蔡英文總統合體，蔡英文台南市後援總會長、台南議長郭信良（右）表示若「蔡賴配」真的成定局，他需要一段時間適應。圖／本報照片
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2020選舉郭信良蔡英文賴清德民進黨林俊憲

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