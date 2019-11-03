「蔡賴配」若成局 小英台南總會長：會有一段陣痛期
2019-11-03 14:28
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
蔡英文、賴清德昨天公開在台南「合體」，兩人雖仍未對「蔡賴配」鬆口，但賴系子弟兵表明「蔡賴配」是支持者最大期待，不過，蔡英文台南市後援總會長、台南議長郭信良表示，若「蔡賴配」真的成局，「我會有一段要適應的陣痛期，至於會不會適應，不得而知」。
蔡英文和賴清德昨天在總統初選後首次公開合體，出席賴系子弟兵、民進黨立委參選人林俊憲的競選總部成立大會，現場氣氛沸騰，讓在場支持者相當感動。林俊憲日前即掛上蔡英文、賴清德的合成競選看板，表示蔡賴是最強輔選組合，同時也表明支持者期待「蔡賴配」；新系立委參選人林宜瑾也說，「蔡賴配」是支持者最大期待，不過副手人選要尊重總統決定。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
對於「蔡賴配」似乎已成賴系子弟兵的共識，身為蔡英文在台南的輔選大將郭信良今天表示，蔡賴配不配要尊重總統的決定，不過若真的兩人搭檔成定局，他會有一段要適應的陣痛期，「至於會不會適應，就不得而知」。
新系賴清德過去在擔任台南市長期間，即與當時還是民進黨籍的郭信良種下恩怨，不僅在2014年的台南市議長選舉引爆，宮廟減香政策也意外挑動派系神經，去年底議長選舉郭信良更脫黨參選一舉奪下議長寶座，踩到新系的痛腳。如今賴系力拱「蔡賴配」，郭信良日前就稱「新潮流逼宮」、「相信蔡總統的聰明睿智會做出妥適決定」，並指部分無黨籍議員已揚言若真的「蔡賴配」就拒絕支持民進黨，且恐從台南延燒到其他縣市。
留言