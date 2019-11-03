影/吳敦義被酸厚臉皮 今險摔大聲回「不理他」

2019-11-03 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



國民黨主席吳敦義今返鄉回南投縣參加鳳還巢暨13鄉鎮市農特產展售會，步入會場時踉蹌險跌倒，對於自提列入不分區立委安全名單在黨內外引發爭議，今低調並未多談；但聽詢民進黨主席卓榮泰昨狠酸他「厚臉皮」則大聲回應「不理他」。

台灣區南投同鄉會聯合總會每年辦理鳳還巢活動，號召分散全台及大陸各地的南投鄉親返鄉聚會，吳敦義幾乎年年與會，但今上午出席在步行進入會場時，疑沒注意地上有台階而絆了一下，腳步踉蹌險跌倒，還好隨扈及時扶住才沒摔倒受傷。

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吳一進場就受到近2000人熱烈歡迎，其致詞時細數從政後受到南投鄉親支持，也一再向台下會員鞠躬致意，同時也不忘幫明年大選拉票，直呼「總統選給韓國瑜」，再提區域立委支持黨內許淑華和馬文君，最後要大家把政黨票蓋給國民黨。