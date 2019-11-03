親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
桃機航管大漏洞
政治
軍事
綜合

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

影/吳敦義被酸厚臉皮 今險摔大聲回「不理他」

2019-11-03 12:54聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

國民黨主席吳敦義今返鄉回南投縣參加鳳還巢暨13鄉鎮市農特產展售會，步入會場時踉蹌險跌倒，對於自提列入不分區立委安全名單在黨內外引發爭議，今低調並未多談；但聽詢民進黨主席卓榮泰昨狠酸他「厚臉皮」則大聲回應「不理他」。

台灣區南投同鄉會聯合總會每年辦理鳳還巢活動，號召分散全台及大陸各地的南投鄉親返鄉聚會，吳敦義幾乎年年與會，但今上午出席在步行進入會場時，疑沒注意地上有台階而絆了一下，腳步踉蹌險跌倒，還好隨扈及時扶住才沒摔倒受傷。

吳一進場就受到近2000人熱烈歡迎，其致詞時細數從政後受到南投鄉親支持，也一再向台下會員鞠躬致意，同時也不忘幫明年大選拉票，直呼「總統選給韓國瑜」，再提區域立委支持黨內許淑華和馬文君，最後要大家把政黨票蓋給國民黨。

而吳面對自列不分區立委安全名單爭議，被黨內連勝文建議「專業的人排在前面」、「政治家不會只為自己想」等，今則以「先進場」、「趕高鐵」等快步離去而未多談，但對卓榮泰捏著自己臉皮狠酸他「厚臉皮」，吳則是大聲回應「不理他」。

國民黨主席吳敦義今返鄉參加鳳還巢暨13鄉鎮市農特產展售會，步入會場時差點跌倒，面...
國民黨主席吳敦義今返鄉參加鳳還巢暨13鄉鎮市農特產展售會，步入會場時差點跌倒，面對自列不分區立委爭議並未多談。記者賴香珊／攝影
分享

吳敦義卓榮泰不分區立委

相關新聞

蔡韓尬空戰 網幕僚：韓國瑜量取勝 蔡英文質取勝

2019-11-03 13:16

搶產業界選票 蔡英文今早成立南部工業區後援會

2019-11-03 12:53

蘇嘉全送使節禮盒列機密 孫大千酸：怕公開被斷交嗎？

2019-11-03 12:03

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

再嗆林飛帆 柯文哲：拿藍綠統獨在做選舉操縱

2019-11-03 10:43

蔡賴是否搭配 陳菊：基於責任目前合作愉快

2019-11-03 02:48

蔣經國日記 胡佛研究所12月17日發布會

2019-11-03 00:11

陳佩琪自嘲沒條件嫁豪門 若不操勞家務 早就「被離婚」

2019-11-02 23:54

駁美台商會 蕭旭岑：韓儒伯根本不瞭解台灣人的想法

2019-11-02 20:47

胡佛研究院 將公開蔣經國日記

2019-11-02 13:33

宗教界遭滲透猛放假消息？小英籲五大教派幫打假護台灣

2019-11-02 12:32

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

柯文哲雲林拜媽祖 透露11月9日將與郭台銘同台

2019-11-02 10:38

蔣經國日記解密 胡佛研究所明年2月開放閱覽

2019-11-02 10:18

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

「法律及政治因素未能完成連署」呂秀蓮致歉退選

2019-11-02 16:04

桃機漏洞…外籍男疑從工地闖入 背包帶瓦斯爐點火器

2019-11-03 00:03

獨／行騙全亞！「俄籍聽語障人」是慣用牟利手法

2019-11-02 19:19

總統連署送件截止 無「外卡」參選人出線

2019-11-02 19:25

韓粉鈞鈞衝小英造勢場 直播記者寫稿「1450是不是？」

2019-11-03 08:51

韓國瑜助學貸款免息被罵翻 他揭世紀大撒幣政策是這個

2019-11-03 08:17

太平媽祖遶境藍綠白不缺席 李佳芬趕最後一刻到了

2019-11-02 20:50

破天荒！外籍男闖桃機跑道攀起落架 飛機緊急叫停

2019-11-03 00:02

國軍士兵剌青規定有新調整 想入營當兵者須注意

2019-11-03 11:21

教育部質疑學貸免息套利 韓國瑜：把孩子當賊嗎？

2019-11-03 00:00

退將：蔡民調仍領先 能不能信？

2019-11-03 01:02

韓國瑜重返凱道 妙天公開挺韓

2019-11-03 00:22

陳佩琪自嘲沒條件嫁豪門 若不操勞家務 早就「被離婚」

2019-11-02 23:54

再嗆林飛帆 柯文哲：拿藍綠統獨在做選舉操縱

2019-11-03 10:43

韓國瑜因「陳同佳案」當選率創高峰 但一句「白胖」又失分

2019-11-02 15:27

呂秀蓮退選未送連署書 百萬保證金無法取回

2019-11-02 18:16

等3年！蔡英文台南麻豆良皇宮贈匾揭牌 上千人擠爆

2019-11-02 18:40

影／吳敦義出席洪孟楷競總成立大會 疑似身體不適

2019-11-02 14:51

是否參選總統？ 宋楚瑜徵詢各界意見

2019-11-02 17:04

影／與洪孟楷站台致詞卡卡 吳敦義：中午酒喝多了

2019-11-02 18:38

黨不分區傳都是高層 連勝文慨：年輕聲音從沒進黨中央

2019-11-02 14:06

國外案例／偷渡客藏起落架艙 零下60度難存活

2019-11-03 00:14

韓粉闖綠營造勢把記者當1450 李正皓：荒謬低級當有趣

2019-11-03 09:28

駁美台商會 蕭旭岑：韓儒伯根本不瞭解台灣人的想法

2019-11-02 20:47

國軍耗資百餘億建置天眼型警監系統 人臉辨識遭攔下

2019-11-03 10:33

卓榮泰暗酸吳敦義厚臉皮 柯文哲狂笑回：我都忍住不說

2019-11-03 10:47

台灣環境吸引高階人才 蔡英文：民主自由可以當飯吃

2019-11-02 21:54

向數百位退將懇託 吳敦義豪氣連乾五杯

2019-11-02 14:11

拚募兵不怕「越界」 國防部辦全國高中軍歌比賽

2019-11-02 19:30

阿扁的行政院長難做 蘇貞昌爆這些原因

2019-11-03 11:39

【即時短評】藍大咖集結 怕仍是貌合神離

2019-11-02 13:59

影／出席東山咖啡節突見芒果乾 柯文哲笑翻

2019-11-02 16:17

外籍男偷渡跑上起落架 疑為瘖啞人士拒溝通

2019-11-02 17:38

影／蔡酸韓國瑜：若操控媒體 他去年就不會當選市長

2019-11-02 13:28

蔡英文恭迎太平媽祖上轎 稱廟董事長是她的兄弟好朋友

2019-11-02 19:11

蔡賴配答案呼之欲出！賴清德高雄輔選 選民照三餐問

2019-11-02 16:17

呂秀蓮退選 蔡英文競辦：尊重

2019-11-02 17:16

女韓粉直播記者是1450 蘇貞昌：應尊重媒體人

2019-11-03 10:03

外籍男子攀爬起落架 華班換機延誤約3小時

2019-11-02 17:47

徐永明要和民眾黨合作？ 柯文哲：好啊！合作什麼

2019-11-03 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top