搶產業界選票 蔡英文今早成立南部工業區後援會

2019-11-03 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



2020尋求連任的蔡英文總統，今早在高雄圓山飯店成立南部工業區後援會，嘉義以南經濟部所屬各工業區代表，湧入逾千人相挺。。蔡英文表示，台灣歷經過去3年執徵，已打下良好的基礎，不只經濟成長率躍為亞洲四小龍之首，經濟發展力道也更強，選舉剩70天不到，她希望產工業及團結凝聚，支持她連任成功。

蔡英文全國工業區後援會，由國策顧問秦嘉鴻擔任總會長，南部地區後援會會長則有許正雲出任，今早包括行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津及高雄市民進黨各選區立委提名參選人都到場，展現團結一心的氣勢。

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沈榮津與陳其邁兩人，為展現力挺產工業的誠意，雙雙留下行動電話，秦嘉鴻總會長也呼籲，選舉到一半，不能換師傅。

蔡英文感謝工業區的團結支持，她說，台灣近年經濟都維持成長，今年走向亞洲四小龍之首，經濟的確勁道更強，也期待將來更好。

她上任以來，一直調整經濟的體質，經濟部成立單一窗口吸引台商回流，目前已強力吸引6200億資金回台，希望過去三年打下的基礎，能帶動台灣未來十年的經濟發展。

蔡英文，政府目前在高雄全力開發橋頭科學園區，加上台南砂崙科技園區，串連成南部科技產業重要的聚落，絕不會輸新竹科學園區，所以未來更要持續努力。南部除傳統的鋼鐵，造船等業，新近也推動半導體、智慧機械等產業，加速產業創新。

執政開始她就用力發展再生能源，像彰化的離岸風電，就是很大的進化。風電產業最重要的是水下基礎，相關的海事工程就在高雄。再加上國艦國造政策，會讓造船業有很大的發展機會。