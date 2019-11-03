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限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21聯合報 記者賴于榛林麗玉／台北即時報導

2020總統大選在傳統陸戰之外，蔡韓網路空戰也沒停下來，雙方都表達會持續「空陸並進」，韓國瑜透過傾聽之旅不斷拋話題帶動討論聲量，3個月將近70萬筆，大幅超越對手；蔡陣營除固定經營臉書等社群，更推出 「小英日常網站」、「總統府大冒險遊戲」，並有流行的「安價」互動式故事接龍與粉絲互動。

選戰倒數2個月，韓國瑜競辦發言人何庭歡表示，網路空戰也是選戰策略的一環，待傾聽之旅後，就會規劃韓的網路直播，目前韓國瑜的網路聲量，都能透過議題帶動高聲量，且由3位發言人每周2固定開直播，透過輪流直播聊時事，與粉絲互動，同時找產業代表聊產業現況，呼應韓的傾聽之旅，也會找立委參選人或好朋友聊時事。

國政顧問團發言人黃曼昕指出，顧問團以解釋政策為主，而空戰的重點還是內容跟質量，要讓民眾願意停留，像日前團隊即時處理總召張善政協助宣傳政策的影片，YT人數短短幾天內就翻倍成長，觀看數也飆高；只是蔡陣營空戰從歌曲到遊戲都有確實引起注意，目前韓陣營也在規劃引起年輕人興趣的東西，希望大家拭目以待。

蔡英文競選發言人阮昭雄則說，空戰持續進行中，不久前推出小英大冒險遊戲，以及推動官網的整合，都是希望能夠在網路上讓民眾知道最快的相關訊息，陸續也做了3年執政影片，未來會在各地方播放，透過陸空交叉讓大眾知道3年多來有成、有感的成績，小英發言人的直播節目則是用輕鬆的方式讓立委候選人曝光機會，以及即時澄清不利的假訊息並針對時事回應。

阮昭雄說，此波網路空戰，也試圖轉換成實質互動，像是總統在Line上就推出很多互動模式，且不只是競總而已，中央黨部也同步提供協助，全面啟動。

對於網路聲量輸給韓國瑜，阮昭雄表示，聲量大小當然是空戰指標，不過也會看正面或負面，韓國瑜拋出議題聲量都很高，但有些是被罵被消遣，在空戰上不一定有利。

大選倒數，蔡韓空戰尬聲量。本報資料照片
大選倒數，蔡韓空戰尬聲量。本報資料照片
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韓國瑜網路直播阮昭雄

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