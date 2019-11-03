再嗆林飛帆 柯文哲：拿藍綠統獨在做選舉操縱

2019-11-03 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



民進黨副秘書長林飛帆昨出席民進黨青年競選總部開幕晚會，致詞時提到不相信藍色，不相信淺藍綠，也不相信「白裡透紅」，被外界認為是在暗酸標榜白色力量的台北市長柯文哲。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，相信目前台灣社會大約有97％的人民，包括新住民，甚至1949年那批移民潮，也就是說目前生活在台灣社會的人，敢說絕對有97%左右是台灣派，堅持台灣主體、台灣優先。

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柯文哲直言，這種去分中國派、台灣派，坦白講，覺得這還是意識形態的操弄，也就是我們最近常在講說販賣「芒果乾」這件事情。

柯文哲也回擊，林飛帆的發言就是典型的扣帽子，這就是一貫的拿這種藍綠統獨在做選舉操縱，這是最典型的例子。

對於亞太傳媒連線召集人許復進來在群組發文，指自己邀請柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘的團隊出席12月9日的活動，並強調兩岸的共榮，以及全世界中國人、華人的共榮，還有和平，是我們大家一致的目標。