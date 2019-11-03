女韓粉直播記者是1450 蘇貞昌：應尊重媒體人
2019-11-03 10:03
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
民進黨新北市昨舉行「新北群英會」音樂會造勢活動，蔡英文總統也出席支持，現場則出現一名知名女韓粉「高鈞鈞」拍攝記者的電腦內容，嘴上則疑惑喊著「1450是不是？我不知道？」。行政院長蘇貞昌說，應該要尊重媒體人。
「高鈞鈞」隨後再度發文指出，擅自拍攝記者電腦，因為侵權，刪除那一段了，並請「大家」不要攻擊媒體記者，她直播的目的就是要追求真相，日後會更謹慎小心，也謝謝一些好心媒體的提醒包容。
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蘇貞昌今受訪指出，他看到台灣好不容易走到民主開放，早已遠離國民黨當年的威權，再看看今天香港對媒體這麼不友善，甚至國際媒體去還被開槍擊中打到眼睛，媒體人是很辛苦的，在第一個現場讓民眾可以獲得知的權利。
蘇貞昌說，應給媒體最好的空間，他相信台灣一步步走，就算某些媒體，有些報導，有些人不滿意，但還是要為媒體留下最好的報導空間，因為這也是民主、也是爭取的言論自由的維護。
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