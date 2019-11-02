親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
交通建設頻加碼
政治
軍事
綜合

WTA年終賽／56分鐘速勝 謝淑薇挺進女雙決賽

陳佩琪自嘲沒條件嫁豪門 若不操勞家務 早就「被離婚」

2019-11-02 23:54聯合報 記者林政忠／即時報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今晚在臉書貼文，幾天前寫了一篇27年前的婚宴回憶錄， 有人覺得很爆笑，有人說似曾相似，心有戚戚焉，但也有人說看完了心底湧上一絲絲惆悵。法律號稱男女平權，但很多「民情風俗」會在女性婚後框架她們， 在台灣檯面上較知名的女性政治人物很多是未婚，她們生於保守年代，一旦走入婚姻，受婚姻羈絆，或許她們就沒有今日在政壇上的成就。

陳佩琪指出，最近有某平面媒體說她是台灣政治人物夫人「護夫」之極致代表，這當然不是在讚美，也不是想對她宣揚「世界沒有醜女人，只有懶女人」要積極護膚的觀念，充其量只是想藉機揶揄、嘲弄一番，不過回頭想想先生現在的處境，應該不會有哪個人妻不積極「護夫」。

她也說，記得2014年先生第一次參選市長，那時媒體對我們這種素人從政的夫妻很感興趣，常問完求婚過程後，會再來這麼一個：「妳幹嘛這麼疼老公啊， 自己一邊要工作，還一肩挑起家務和教養小孩的責任？」她的回答是：「除非有條件嫁入豪門，否則是不是嫁柯文哲，我都和現在一樣上班工作，一樣操勞家務、帶小孩。」

陳佩琪指出，女人要嫁豪門，通常要有不錯的外表，再加幾分機運，她從年輕時就自認自己沒有那種外表和機運，但換個角度以先生的家庭背景來看，不論他娶了哪一個女人，和他走入婚姻的女性，應該都跟我一樣操勞吧，做不來的應該早早就「被離婚」了。

她表示，其實她是不太在意這種言論， 以前看到先生每天在醫院辛苦的救治病人，事後收到病家感謝的訊息時，也常覺得與有榮焉，心想自己也應該享有一些他救人的福報。

台北市長柯文哲妻子陳佩琪27年前的婚宴回憶錄引發廣大迴響。她今晚又在臉書貼文，自...
台北市長柯文哲妻子陳佩琪27年前的婚宴回憶錄引發廣大迴響。她今晚又在臉書貼文，自認沒外表和機運嫁入豪門，但不論柯娶了哪一個女人，對方都會跟她一樣操勞，做不來的應該早早就「被離婚」了。圖/取自陳佩琪臉書
分享

婚姻陳佩琪

相關新聞

駁美台商會 蕭旭岑：韓儒伯根本不瞭解台灣人的想法

2019-11-02 20:47

韓國瑜力拚藍軍歸隊 韓朱合有利整合氛圍

2019-11-02 18:46

胡佛研究院 將公開蔣經國日記

2019-11-02 13:33

宗教界遭滲透猛放假消息？小英籲五大教派幫打假護台灣

2019-11-02 12:32

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

柯文哲雲林拜媽祖 透露11月9日將與郭台銘同台

2019-11-02 10:38

蔣經國日記解密 胡佛研究所明年2月開放閱覽

2019-11-02 10:18

蘇嘉全送高價黑鮪列「機密」 藍委促徹查

2019-11-02 00:16

時力提中共代理人逕付二讀 未過

2019-11-02 00:05

副總統屏東行為選舉勤走基層？ 陳建仁：關心地方

2019-11-01 20:19

馬英九：台灣應對統一保持開放

2019-11-01 19:46

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

韓國瑜關鍵1月運勢 命理師直呼「厲害！可能奇蹟出現」

2019-11-02 10:20

「法律及政治因素未能完成連署」呂秀蓮致歉退選

2019-11-02 16:04

蔡賴初選後首次「合體」 兩人對「蔡賴配」這樣回應

2019-11-02 11:28

總統連署送件截止 無「外卡」參選人出線

2019-11-02 19:25

內部民調只差8趴 韓國瑜拚11月中黃金交叉目標不變

2019-11-02 13:14

太平媽祖遶境藍綠白不缺席 李佳芬趕最後一刻到了

2019-11-02 20:50

韓國瑜：洪秀柱來台南激發鬥志 讓做不好政黨下台

2019-11-02 11:33

蔡英文賴清德台南市同框 合體為林俊憲站台

2019-11-02 10:27

影／吳敦義出席洪孟楷競總成立大會 疑似身體不適

2019-11-02 14:51

韓國瑜因「陳同佳案」當選率創高峰 但一句「白胖」又失分

2019-11-02 15:27

等3年！蔡英文台南麻豆良皇宮贈匾揭牌 上千人擠爆

2019-11-02 18:40

黨不分區傳都是高層 連勝文慨：年輕聲音從沒進黨中央

2019-11-02 14:06

蔡英文賴清德化解初選心結 蔡感謝賴團結合體拚大選

2019-11-02 11:17

影／與洪孟楷站台致詞卡卡 吳敦義：中午酒喝多了

2019-11-02 18:38

是否參選總統？ 宋楚瑜徵詢各界意見

2019-11-02 17:04

北市1選區三女對決 藍綠都有分裂危機

2019-11-02 11:09

韓粉排隊領便當？桃藍營怒駁：原民自發準備

2019-11-02 12:02

呂秀蓮退選未送連署書 百萬保證金無法取回

2019-11-02 18:16

吳敦義擬自任不分區立委 連勝文：政治家不會只為自己

2019-11-02 12:07

向數百位退將懇託 吳敦義豪氣連乾五杯

2019-11-02 14:11

【即時短評】藍大咖集結 怕仍是貌合神離

2019-11-02 13:59

駁美台商會 蕭旭岑：韓儒伯根本不瞭解台灣人的想法

2019-11-02 20:47

柯文哲雲林拜媽祖 透露11月9日將與郭台銘同台

2019-11-02 10:38

藍綠台南大拚場 賴清德：民進黨要守住民主陣線

2019-11-02 09:44

宗教界遭滲透猛放假消息？小英籲五大教派幫打假護台灣

2019-11-02 12:32

呂秀蓮退選 蔡英文競辦：尊重

2019-11-02 17:16

影／蔡酸韓國瑜：若操控媒體 他去年就不會當選市長

2019-11-02 13:28

影／出席東山咖啡節突見芒果乾 柯文哲笑翻

2019-11-02 16:17

洪秀柱成立競總 懇請鄉親送她進立院告慰父兄在天之靈

2019-11-02 16:06

蔣經國日記解密 胡佛研究所明年2月開放閱覽

2019-11-02 10:18

蔡賴配答案呼之欲出！賴清德高雄輔選 選民照三餐問

2019-11-02 16:17

洪秀柱總部今成立 現場座無虛席

2019-11-02 11:49

蔡、賴初選後首次合體 賴清德：守護台灣台南打頭陣

2019-11-02 10:37

韓國瑜出席國會黨黨慶搶宗教票 喊「支持韓國瑜」

2019-11-02 16:59

遭質疑操控媒體 蔡英文：要是有韓國瑜不會當選市長

2019-11-02 12:00

洪秀柱：請蔡英文做好事、積功德 趕快下台

2019-11-02 12:01

韓國瑜稱二戰美沒打台灣 他打臉：基隆遭美空襲是日常

2019-11-02 15:38

蔡英文恭迎太平媽祖上轎 稱廟董事長是她的兄弟好朋友

2019-11-02 19:11

蔡英文台南輔選 偷閒奇美幸福工廠用餐

2019-11-02 13:23

千星退將集結出征 吳敦義舉杯懇託明年選舉集中投藍

2019-11-02 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top