陳佩琪自嘲沒條件嫁豪門 若不操勞家務 早就「被離婚」

2019-11-02 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



台北市長柯文哲妻子陳佩琪今晚在臉書貼文，幾天前寫了一篇27年前的婚宴回憶錄， 有人覺得很爆笑，有人說似曾相似，心有戚戚焉，但也有人說看完了心底湧上一絲絲惆悵。法律號稱男女平權，但很多「民情風俗」會在女性婚後框架她們， 在台灣檯面上較知名的女性政治人物很多是未婚，她們生於保守年代，一旦走入婚姻，受婚姻羈絆，或許她們就沒有今日在政壇上的成就。

陳佩琪指出，最近有某平面媒體說她是台灣政治人物夫人「護夫」之極致代表，這當然不是在讚美，也不是想對她宣揚「世界沒有醜女人，只有懶女人」要積極護膚的觀念，充其量只是想藉機揶揄、嘲弄一番，不過回頭想想先生現在的處境，應該不會有哪個人妻不積極「護夫」。

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她也說，記得2014年先生第一次參選市長，那時媒體對我們這種素人從政的夫妻很感興趣，常問完求婚過程後，會再來這麼一個：「妳幹嘛這麼疼老公啊， 自己一邊要工作，還一肩挑起家務和教養小孩的責任？」她的回答是：「除非有條件嫁入豪門，否則是不是嫁柯文哲，我都和現在一樣上班工作，一樣操勞家務、帶小孩。」

陳佩琪指出，女人要嫁豪門，通常要有不錯的外表，再加幾分機運，她從年輕時就自認自己沒有那種外表和機運，但換個角度以先生的家庭背景來看，不論他娶了哪一個女人，和他走入婚姻的女性，應該都跟我一樣操勞吧，做不來的應該早早就「被離婚」了。