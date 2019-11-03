蔡賴是否搭配 陳菊：基於責任目前合作愉快
2019-11-03 02:48中央社 高雄2日電
總統蔡英文今天和前行政院長賴清德同台，「蔡賴配」何時成形受到關注。總統府秘書長陳菊今天指出，「蔡賴合作，基於他們的責任，到目前為止合作愉快」。
民進黨高雄市立委參選人劉世芳今晚舉辦「星空藝文季-左楠歌喉讚」活動，陳菊受邀擔任「神秘嘉賓」，到場和劉世芳等人合唱。
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媒體關切「蔡賴配」何時成形，陳菊說，「賴清德及蔡總統合作、目前愉快合作中」，她認為蔡總統會在適當的時機向全國同胞表達副總統人選，尊重總統的權利。
陳菊表示，近來賴清德到各地助選，受到人民高度的歡迎，顯示民進黨在此關鍵唯有團結合作才能守護台灣；不管賴清德也好、蔡總統領導台灣也好，「他們最重要的歷史責任，在這次選戰中，一定要帶領人民守護台灣主權、守護台灣安全」。
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