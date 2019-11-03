蔣經國日記 胡佛研究所12月17日發布會

2019-11-03 00:11 聯合報 聯合報系記者林亞歆／史丹福報導



胡佛研究所二○○五年展出兩蔣日記等中國近代史檔案資料，轟動一時。 （中央社檔案照片） 分享 facebook

涉及家屬隱私內容 2035年才開放

美國加州史丹福大學胡佛研究所一日表示，將在十二月十七日舉辦蔣經國日記公開發布會，計畫邀請蔣家後人、國史館館長參與活動。

胡佛檔案館所藏蔣經國日記，記錄蔣經國一九三七年至一九七九年的經歷。其中一九四八年日記遺失，一九三七年至一九四○年，及一九四五至一九四九年日記為謄抄本，其餘皆為蔣經國親筆原件，讓胡佛檔案館再次成為學術界矚目的焦點。

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胡佛檔案館東亞部主任林孝庭表示，蔣經國日記不只是個人的日記，相當程度反映出一九四九年以後中華民國的政治史。日記中最受到關注的，應是在一九四九年政府遷台後，當時蔣經國參與很多敏感機密的工作，包括重大的軍事、國防、外交決策等。日記雖然是個人的主觀想法，不能等同於歷史，卻可以讓大家更了解退出聯合國、中美斷交等重大事件背後的意義，這是這份史料很重要的價值。

他指出，蔣經國日記所有權訴訟爭議持續多年，過去擔心訴訟未有結果前，公開日記內容可能影響判決，但在史丹福大學、台北國史館、蔣友梅與蔣孝嚴等家屬努力協調下，今年夏天達成協議，各方一致同意以學術自由名義，公開日記內容，提供歷史與學術研究，釐清所有權的訴訟會繼續進行，胡佛研究所尊重台北法院最後判決結果。

胡佛研究所保存的蔣介石日記有一部分因隱私考量而保留，預定二○三五年才會公開。林孝庭說，蔣經國日記內容涉及家屬隱私部分也將比照辦理。

胡佛檔案館自今年元旦起閉館整修，明年二月重新開館後，蔣經國日記將完全比照蔣介石日記模式與規範，提供讀者複印件（由微捲複印成紙本） 閱讀，內容與原件完全一樣。