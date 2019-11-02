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駁美台商會 蕭旭岑：韓儒伯根本不瞭解台灣人的想法

2019-11-02 20:47聯合報 記者王寓中／台北即時報導

前總統馬英九10月31日在英國牛津大學發表演說指台關係是「友好但缺實效」（friendly but inconsequential），此一說法引來美國台商協會長韓儒伯在推特發文表示，馬英九的發言既錯誤又令人深感不安。對韓儒伯的質疑，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天回應表示，韓儒伯顯然根本不瞭解台灣人的想法，大多數台灣人都支持與美國維持良好親近關係，但希望不要只是「口惠而實不至」。

蕭旭岑指出，即使美方通過「台灣旅行法」、「台北法案」等多項友我法案，但事實上，目前台美雙方的互動，完全沒有超越馬政府時期，包括前總統陳水扁都質疑，即使有台灣旅行法，「蔡英文總統還是去不了華府」，這不正是典型的「友好但缺實效」、「口惠而實不至」？若非如此，為何台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談已連續三年停開，雙方簽訂「自由貿易協定」遙遙無期？

蕭旭岑表示，蔡政府單獨押寶美國，不顧兩岸關係惡化，我邦交國不斷快速丟失，錯誤的兩岸與外交政策造成的苦果，由全民承擔；蔡英文總統無法改善兩關係，認為只要仰賴台美關係友好，就能走出外交困境，根本是自欺欺人，台灣人民需要的是一個雙贏乃至於多贏的對外關係，而不是片面選邊或失衡的關係。

蕭旭岑指出，馬英九說台美關係「友好但缺實效」是點出問題，希望蔡政府能改弦更張，調整對外政策，讓「FBI（friendly but inconsequential）」變成「FAO（friendly and operative，友好而有實效）」，更重要的，還是要改善兩岸關係，承認「九二共識」，雙方面對面協商，恢復雙方互信，才是務本之道。

馬英九台灣旅行法蔡英文

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