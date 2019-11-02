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總統連署送件截止 無「外卡」參選人出線

2019-11-02 19:25聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

中選會今晚公布第十五屆總統、副總統選舉連署結果，當初8組正副總統參選申請人，最後只有黃榮章、柯振榮一組繳交連署書，但數量只有67份，遠低於連署門檻的28萬384人。這也代表，明年的總統大選，除了上屆立委選舉得票超過5%政黨推薦之外，將不會有任何經由公民連署出線的「外卡」候選人。

中選會於108年9月18日公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為：黄多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。

各直轄市、縣市選舉委員會依法自108年9月19日起至11月2日止受理被連署人提出連署書件。受理提出連署書件期間，計有黃榮章、柯振榮一組向台北市選舉委員會提出67份連署書件（實際數量以查核結果為準）。北市選舉委員會將依據「總統副總統選舉罷免法」及「總統副總統選舉連署及查核辦法」規定查核連署書件後，將查核結果函報中選會，中選會將於11月13日正式公告連署結果。

中選會今晚公布第十五屆總統、副總統選舉連署結果。聯合報系資料照片
中選會今晚公布第十五屆總統、副總統選舉連署結果。聯合報系資料照片
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