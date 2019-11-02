總統連署送件截止 無「外卡」參選人出線
2019-11-02 19:25
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
中選會今晚公布第十五屆總統、副總統選舉連署結果，當初8組正副總統參選申請人，最後只有黃榮章、柯振榮一組繳交連署書，但數量只有67份，遠低於連署門檻的28萬384人。這也代表，明年的總統大選，除了上屆立委選舉得票超過5%政黨推薦之外，將不會有任何經由公民連署出線的「外卡」候選人。
中選會於108年9月18日公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為：黄多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
各直轄市、縣市選舉委員會依法自108年9月19日起至11月2日止受理被連署人提出連署書件。受理提出連署書件期間，計有黃榮章、柯振榮一組向台北市選舉委員會提出67份連署書件（實際數量以查核結果為準）。北市選舉委員會將依據「總統副總統選舉罷免法」及「總統副總統選舉連署及查核辦法」規定查核連署書件後，將查核結果函報中選會，中選會將於11月13日正式公告連署結果。
留言