柯文哲、郭台銘11/9合體 為子弟兵李縉穎競總站台

2019-11-02 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



民眾黨主席、台北市長柯文哲將在11月9日，與鴻海科技集團創辦人郭台銘同框，兩人為共同的子弟兵李縉穎的競選總部成立站台。

李縉穎曾在台北市府戰情室擔任幕僚，今年8月借將給當時有意參選總統的郭台銘，9月底、10月初掛「郭家軍」、以無黨籍之姿參選新北市第十選區（土城、三峽），挑戰現任的民進黨立委吳琪銘及代表國民黨參選的新北市議員林金結。

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李縉穎競選的臉書粉絲專頁在10月初開張，當時就貼出和柯文哲、郭台銘和民眾黨板橋東區立委參選人吳達偉的合照，他在當地的宣傳看板定裝照也是和柯、郭兩人合體。10月5日李縉穎邀郭台銘首度同場跑行程，在三峽祖師廟拜廟掃街。