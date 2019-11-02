影／出席東山咖啡節突見芒果乾 柯文哲笑翻
2019-11-02 16:17
聯合報 記者謝進盛
／即時報導
台北市長柯文哲今天下午前往國道三號東山服務區出席東山咖啡節活動，在逛攤位市集時 看到擺設的芒果乾，再度讓外界聯想到「亡國感」議題，忍不住哈哈大笑，對於記者追問，不過並未進一步回應。
而對於外界傳聞親民黨主席宋楚瑜找財信傳媒董事長謝金河搭檔投入總統大選，柯也簡單回應，「確定後再說」，隨即打住，不多談談。
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台南市政府農業局與東山區農會下午在國三東山休息站辦理咖啡節產業活動， 柯文哲一行約下午3點多來到現場，受到東山區農會總幹事余淑琴等農會人員歡迎，許多鄉間看到阿伯忍不住高聲尖叫 ，柯文哲也來者不拒，與鄉親們拍照合影。
特別的是，國民黨立委參選人蔡育輝也來到會場，蔡主動趨前與柯文哲握手，同時也與競爭和手台灣民眾黨立委參選人顏耀星寒暄，三人意外同框，彼此展現君子風度。隨後民進黨立委參選人賴惠員也趕至，現場選味濃。
柯文哲致詞時，表示非常歡迎東山區咖啡前來台北參展，他說，來台北更可以賣到更好的價格非常歡迎，他也對東山區的椪柑口感與外形讚不絕口。
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