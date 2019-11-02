卓榮泰批吳敦義列不分區 好意思念出自己名字嗎？

2019-11-02 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



民進黨主席卓榮泰今天到南投縣輔選立委參選人陳癸佑、蔡培慧，卓榮泰火力全開「三問吳敦義」，竟敢把自己列在立委不分區，還在安全名單內？這是正當的嗎？在國民黨不分區立委名單提名時，吳敦義怎麼念得出自己的名字？他也要問，如果韓國瑜落選或國民黨立院不過半，吳敦義敢不敢和他一樣辭掉黨主席？

卓榮泰說，他今天到南投有三個原因，除了幫陳癸佑、蔡培慧輔選，也因為南投是台灣中心，要翻轉改變就要從中心點開始，第三個原因，就是南投是國民黨主席吳敦義的故鄉，吳敦義會大力照顧家鄉的選情。民進黨也會用新的選戰策略，打贏吳敦義。

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他也要三問吳敦義，一、吳敦義真的要把自己列在國民黨不分區立委名單，而且是在安全名單內，這是正當的嗎？吳敦義趕在不分區提名時，唸出自己的名字嗎？

二、吳敦義是國民黨主席，國民黨選出韓國瑜參選總統，韓國瑜如果落選，吳敦義敢辭黨主席負責嗎？還好意思戀棧權位嗎？