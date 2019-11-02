選前70天掃街 吳怡農喊：1天當10用

2019-11-02 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



藍、綠、白大咖今天齊聚台南市輔選，立委參選人則是趁大選最後70天掃街拜票。民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農上午到中山區最大的濱江市場掃街，現場有「農粉」送小禮物，替他加油打氣。陪同掃街的民進黨市議員梁文傑也喊出，這是10年來民進黨在此最有機會翻盤的一次。

吳怡農上午掃濱江市場，梁文傑認為，這一選區長期藍大於綠，但這一次有機會翻轉，會和過去不同，他認為吳怡農的學、經歷都不輸給對手蔣萬安，但必須要爭取中間、年輕的選票，才能在傳統藍大於綠的選區勝出，否則 沒有機會；對於選舉的撇步，梁文傑說，沒有撇步，就是一天當十天用，就是要認真。

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第三選區「三腳督」，但民進黨刻意冷處理民眾黨對手何景榮。對於何景榮批吳怡農是「肌肉網美」，吳怡農不願回應。強調自己的國防政見。

吳怡農強說，他的國防政見強調「投資台灣」、「保衛台灣」、「團結台灣」，尤其國防這一塊，著重在精實軍隊及後備訓練，他說，國際局勢一直在變，台灣無法改變，但能做的是把自己的家顧好。

他也表示，進入國會後，希望能幫大家顧好國家安全、國家預算的運用。重要的是重視對人的投資，包括國防訓練、兵役制度，要做全盤的檢視，對於國防的管理、國軍的文化，也期待能改變。