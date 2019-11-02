選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北市立委第5選區（中正、萬華）選情呈現多方角力，隨著選戰日日逼近，候選人間的政治攻防也逐漸加溫，接受台灣民眾黨徵召參戰的議員徐立信，昨就在臉書發文直接點名對手立委林昶佐，徐質疑，林連任後是否敢保證不會落跑去選縣市首長？而林總是強調只有自己能顧台灣主權，那中華民國主權顧不顧？

中正、萬華選區，除捲土再戰的國民黨前立委林郁方和現任立委林昶佐外，日前宣布投入選戰的徐立信也被視為該區最大黑馬，而林昶佐先前接受電台訪問時，稱徐才剛選上議員就要選立委，是「韓國瑜模式」，對此，徐立信也在臉書上發文回應。

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徐立信表示，最近在地方上聽到許多人對他參選立委的疑問，有人說他參選是「韓國瑜模式」，他解釋，他在中正、萬華一步一腳印了7年，協助許多民眾法律上的難題。過程中他發現，身為一個議員能為人民在法律上捍衛權益的能力非常有限。

徐立信說，所以他想進入國會，用立法委員的職權，讓服務的能力更加擴大，「修除恐龍惡法」，讓法律真正落實保障人民。現行的民主制度下，高雄市長韓國瑜身為行政人員屬於人民的公僕，而他身為民意代表，是人民選擇出來監督行政人員的角色。

他強調，重點是韓國瑜選總統離開了高雄市，但他選上立委也始終會待在中正、萬華繼續服務選民，用更高的職權，讓服務更能直接落實在居民身上。

徐立信也舉例，內政部長徐國勇首次當選內湖區議員時，就轉戰立委且當選，他表示，「專業」、「能力」、「服務熱忱」才是選擇民意代表的重要標準。