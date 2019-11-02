宗教界遭滲透猛放假消息？小英籲五大教派幫打假護台灣
2019-11-02 12:32
聯合報 記者周宗禎
／台南即時報導
總統蔡英文今天參加「全國宗教界後援會」成立大會，拜託宗教界「一起守護台灣」，幫忙「防堵假消息」，因為很多假消息都是「外來勢力透過宗教界來散播」，蔡總統呼籲呼籲「五大教派、不分族群」一起守護台灣。成立大會主持人王定宇強調，宗教界要幫忙防範假消息入侵，不要像有人只想在台灣高山上都設升旗台。
成立大會中午在台南永康情定城堡飯店舉行，近600位各地佛教、道教、基督教、天主教、穆斯林、一貫道等教會、宮廟宗教界人士參與，眾人齊聲高呼「蔡英文當選」，各宮廟教會代表並逐一蔡總統合照。
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蔡英文表示，台灣的外來威脅越來越大，假消息威脅民主自由，大家要一起來守護台灣、守護民主自由，只有民主自由，台灣才能有宗教自由。
蔡總統指出，現在有很多勢力影響宗教，透過宗教界放假消息，假消息越來越多，謠言漫天拜託大家澄清阻止；拜託教會、宮廟幫忙宣傳理念，宣傳這3年多來政府為台灣做了什麼。
蔡英文還逐一介紹這次立委民進黨參選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾，尤其特別給與國民黨前主席洪秀柱競爭的王定宇加油，但大家對他有信心。
蔡英文還稱讚市長黃偉哲「做得很好」，說黃偉哲這次當選獲38%選票，現在已有68%滿意度，台南未來潛力無限，新科技都集結台南，大家都支持，中央全力支持台南，台南做好台灣就能顧好，「國會一定要過半，才能繼續顧主權」。
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