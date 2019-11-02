朱立倫擔任韓競總主委？ 吳敦義說：很合適
2019-11-02 12:30
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
針對新北市長前市長朱立倫是否適合擔任韓國瑜競選總部主委？中國國民黨主席吳敦義今天在台南市說:「我覺得如果時間許可，他很合適」，大家都是好朋友，如果有需要，「我會再跟立倫，給他PUSH（促成）一下」。
吳敦義今天上午到台南市東區中華東區，參加國民黨籍立委參選人洪秀柱競選總部成立大會，針對韓國瑜競選總部主委問題，吳敦義說明他一方面要輔選總統候選人，也要輔選所有立法委員，包括區域和不分區，因此不能只做一個人的，但他仍會隨時努力，就像昨天在桃園，大聲疾呼支持韓國瑜當總統。
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媒體問及競選總部主委最好黨部來安排？吳主席說:「不是這樣子」，選舉是全國的，不分區立委也要拚，區域立委有79席，與總統選舉一樣重要，就算總統當選，但國會沒過半，所有議案都會停在立法院，所以總統與國會都非常重要，一定要兼籌並顧，統統要打贏。
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