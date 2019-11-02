柯文哲雲林拜媽祖 透露11月9日將與郭台銘同台

2019-11-02 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



台北市長柯文哲今天上午參加雲林縣西螺福興宮太平媽祖起駕洗塵典禮，他表示，2014年太陽花學運國賠案應該當作歷史事件結束掉，因除了國賠還牽涉到個人責任，等收到判決書再說，並透露與鴻海集團創辦人郭台銘仍有接觸，11月9日兩人將同台。

台北市長柯文哲（右）今天上午參加雲林縣西螺福興宮太平媽祖起駕洗塵典禮，並敬獻一面3錢重的金牌，圖左為西螺福興宮董事長楊文鐘。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

柯文哲今天到西螺福興宮已是舊地重遊，他獻上匾額「莫不尊親」，及三錢重的金牌給媽祖，媒體問是否要加強中南部選情，他說，今年跟隨大甲媽遶境時抵達福興宮已是身心俱疲，這次帶著輕鬆的心情來，畢竟這是很重要的廟宇慶典，至於雲林的選情，他說，就盡力了。

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關於太陽花國賠案結果出爐，台北市警局應賠償當時受傷的抗議民眾100多萬元，柯文哲說，這件事情議會已經提過很多遍，等收到判決書再說，老實說當時要處理應該是兩邊都撤告，就把它當作歷史事件結束，這個結果基層警察會不服氣，因為國賠成立，按法令要追溯個人責任，對警察來說不只是國賠還牽涉到個人責任，如果沒有辦法會再上訴。