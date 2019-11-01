副總統屏東行為選舉勤走基層？ 陳建仁：關心地方
2019-11-01 20:19
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
副總統陳建仁今天南下屏東，參訪九如香蕉研究所、長治百合園區吉露聖母領報堂、屏東基督教勝利之家等地。然而被問及是否為再度搭檔蔡英文，開始走基層，陳建仁解釋是要了解農業、部落、弱勢等發展情況，單純是來關心地方。而陳建仁也接收身障人士陳情書，盼能透過有關部會解決需求。
參訪勝利之家時，立法委員鍾佳濱表示過去質詢時就指出，身障者依靠電動代步椅移動時，因為無障礙環境建設不夠完整，而必須行進在馬路上，十分危險，而未來將持續爭取相關資源，來完善台灣各處的無障礙設施，讓身障的孩子們在出了勝利之家後，也能有安全的交通環境，在社會中自在地生活。
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屏東縣彩券經銷人職業工會理事長高文華指出，軍公教身障者退休年齡已經下修，希望能也推動身障勞工提前至55歲退休，來符合身心障礙者在中、壯年之後，較常人身體機能退化較快的情況。
德恩身心障礙關懷會理事長李輝川則進一步提出建議，希望身心障礙生活津貼每月最高由4800元提高至6000元；而過去身障者參與保險時，常因身體因素被拒絕，使他們缺乏保障，希望政府能通盤考量提供協助。
另外，屏東縣身障者就業福利協進會理事長吳俊傑則建議，希望公有停車場能設置掃瞄設施，讓身心障礙者可直接持身障停車識別證掃瞄進出停車場，不用另外再到收費處請工作人員查證，以方便行動不便者。
陳建仁表示，有關身障勞工退休年齡、身障生活津貼及保險等意見，回去會請相關部會研議：而身障停車識別證，也會請交通部研議，若屏縣府願意率先試辦成為範本，也能有助於施行。
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