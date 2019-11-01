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馬英九：台灣應對統一保持開放

2019-11-01 19:46德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網 ）台灣前總統馬英九於當地時間周四晚（10月31日）在牛津大學辯論社发表演說"十字路口的兩岸關系（Cross-strait Relations at a Crossroad）"。

據台灣中央社報道，馬英九在演說中表示，台灣可以透過三點做法讓台海重獲和平與穩定：首先，必須透過接受"九二共識"，有誠意改善與對岸的關系，以恢復兩岸的互信；其次，台灣應該對統一問題保持開放選項，在1992年的憲法修正案中，統一這個選項並沒有被排除，但是沒有固定的時間表；最後，應堅持要在台灣人民准備好的前提下，才展開統一的對話。

馬英九另外提到四年前的"馬習會"，表示他和中國國家主席習近平在新加坡會晤時，雙方確認了"九二共識"，也就是"一個中國，各自表述"，為兩岸關系共同的政治基礎，雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。

然而，馬英九接著指出，政黨輪替後，和平繁榮的兩岸關系，突然轉變為冷和平，之後更演變成冷沖突，因為支持台獨的民進黨政府拒絕接受"九二共識"，北京認為這嚴重違反互信，因此終止所有與台北的通聯。

針對香港的目前局勢，馬英九認為，香港反送中抗議发生之後，台灣人民也對"一國兩制"更加謹慎，不過，他也指出，只是拒絕"一國兩制"，不足以解決問題，需要更有創意的方法來解決問題。

陸委會：台灣民眾堅定拒絕

"

一國兩制

"

馬英九发表演說的同一天，中共十九屆四中全會閉幕並发布會議公報重申"一國兩制"主張對港澳的重要性，其中涉台部分指出，要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合发展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對"台獨"、促進統一。

台灣陸委會隨即发表聲明表示，台灣民眾堅定拒絕"一國兩制"的信號明確，中共應認清台灣人民只認可中華民國與民主自由制度。聲明還稱，近期香港社會的反應已證明此一制度的錯誤及失敗。

在過去的一個月內，台海兩岸多次就"一國兩制"隔空對喊。上周四，陸委會公布委托國立政治大學選舉研究中心進行的民意調查指出，近九成台灣民眾不贊成"一國兩制"，比今年初的調查大幅上升。對此，中國國務院台辦发言人馬曉光本周三在例行新聞发布會上應詢指出，台陸委會選擇在當前時機公布、渲染這樣一份所謂的民調，目的是什麼，相信大家都很清楚。台陸委會制造數據的能力，大家也都很清楚。企圖通過升高兩岸對立對抗來謀取選舉私利，不可能得逞。

本文章由德國之聲授權提供】

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