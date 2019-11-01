北榮一甲子院慶 蔡英文：北榮是我最常去的醫院

2019-11-01 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



台北榮總今歡慶60周年院慶，總統蔡英文今出席表示對北榮的感謝，她提及，台北榮總從照顧榮民的責任醫院，到如今成為享譽海內外的醫學中心，國內外許多需要醫療的角落，都能見到北榮的身影，自己也是受惠一方，全台最常去的醫院，就屬「台北榮總」，謝謝台北榮總的照顧。

蔡英文說，今天驅車前往台北榮總時，就在想院長張德明是否會穿上西裝，但是今天一下車，仍看到張院長著白袍。她笑著對他說，今天不是北榮特別的日子嗎？怎麼沒有穿上正式的西裝，他笑著回說，因為今天夠特別，白袍才不能脫。

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蔡英文說，踏入會場後，不只是張院長，幾乎所有的醫師仍沒有褪下白袍，護理人員也穿著制服，每一位醫護皆穿著引以為傲的制服，脫不掉的白袍值得令人敬佩。

她說，對於北榮的感謝，還有自己，台北榮總是她最常來的醫院，無論是探訪親友，或是見重要的人，台北榮總皆給予最好的照顧，她也再次感謝北榮對於自己的照顧。

台灣快速進入高齡化社會，正積極推動長照制度，長照2.0盼是一個看得到、吃得到且付得起的體系，北榮也在此給予莫大的支持。