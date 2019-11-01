總統連署明天截止 中選會：尚未有被連署人完成送件
2019-11-01 18:13
聯合報 記者蔡晉宇
／即時報導
中選會今天表示，第15任總統副總統選舉連署將在明天下午5時30分截止，被連署人應於期限內，向直轄市、縣(市)選舉委員會提出連署書件；不過中選會官員透露，目前尚未有任何一組被連署人完成送件。
中選會說明，依據總統副總統選舉罷免法第23條規定，總統、副總統被連署人經公告後，將函請直轄市、縣(市)選舉委員會於公告之次日起45日內，受理被連署人或其代理人提出連署書件；另依總統副總統選舉連署及查核辦法第6條規定，被連署人應於規定之期間內，親自或委託其代理人，向直轄市、縣(市)選舉委員會提出連署人名冊及切結書，並附連署人之國民身分證正面影本。
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中選會指出，本次總統、副總統選舉被連署人繳交連署書件的日期為9月19日至11月2日，每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，受理單位為直轄市、縣（市）選舉委員會，而非中選會。
中選會表示，本次連署門檻為28萬384份，將在13日前公告連署結果，未完成送件及未達連署門檻一半者，所繳交100萬元保證金將不予發還。
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