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6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

影／連署期限倒數 呂爆被關切接恐嚇電話「我聽天命」

2019-11-01 15:52聯合報 記者王彥鈞 潘姣琪 台北即時報導

距2020總統大選連署截止日只剩最後一天，前副總統呂秀蓮與副手搭檔南投縣前縣長彭百顯今日召開記者會，批蔡英文總統違背民主，點名她在經濟、弊案等議題上的缺失，更砲轟民進黨立院黨團根本就是蔡英文的橡皮圖章，質問民眾是不是真的還要選這個，丟掉台灣7個邦交國的人當總統；話鋒一轉也批國民黨總統參選人韓國瑜只會喊口號，高雄並未發大財，還酸他的愛情摩天輪是性產業，「因為沒有夫妻一天到晚在上摩天輪」。

呂秀蓮並驚爆她的總統連署點屢遭關切，每個小時就會有警察過來，導致民眾不敢靠近連署，還收過恐嚇電話、海報被剪爛等等，許多連署站因為這樣直接撤掉，最後也拒絕跟呂秀蓮聯絡，但她仍有信心會過關，自己盡人事聽天命。

另外，針對太陽花學運判決結果，台北地方法院判台北市警局須賠償當年學運參與者共14人逾百萬元，呂秀蓮認為應該尊重執法單位，有些抗爭者破壞象徵公權力的單位是國人有目共睹，執法單位也是奉命行事，到底有沒有跨越紅線，一切事證交由法院裁定。

前副總統呂秀蓮、南投縣前縣長彭百顯搭檔連署參選統選舉，申請登記參選的連署時間將在...
前副總統呂秀蓮、南投縣前縣長彭百顯搭檔連署參選統選舉，申請登記參選的連署時間將在2日截止。呂秀蓮今召開蓮「弊案與政策賄選，民進黨視而不見？」記者會痛批連署站遭公權力介入。記者王彥鈞攝影
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呂秀蓮太陽花學運蔡英文

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