影／連署期限倒數 呂爆被關切接恐嚇電話「我聽天命」

2019-11-01 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 潘姣琪 台北即時報導



距2020總統大選連署截止日只剩最後一天，前副總統呂秀蓮與副手搭檔南投縣前縣長彭百顯今日召開記者會，批蔡英文總統違背民主，點名她在經濟、弊案等議題上的缺失，更砲轟民進黨立院黨團根本就是蔡英文的橡皮圖章，質問民眾是不是真的還要選這個，丟掉台灣7個邦交國的人當總統；話鋒一轉也批國民黨總統參選人韓國瑜只會喊口號，高雄並未發大財，還酸他的愛情摩天輪是性產業，「因為沒有夫妻一天到晚在上摩天輪」。

呂秀蓮並驚爆她的總統連署點屢遭關切，每個小時就會有警察過來，導致民眾不敢靠近連署，還收過恐嚇電話、海報被剪爛等等，許多連署站因為這樣直接撤掉，最後也拒絕跟呂秀蓮聯絡，但她仍有信心會過關，自己盡人事聽天命。

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