預估投票率很低？柯文哲：這對韓國瑜有利

2019-11-01 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市長柯文哲下午在議會總質詢，被問到明年大選，總統蔡英文和韓國瑜的民調已經拉近，何時會有黃金交叉？柯文哲說，這像棒球比賽，看誰的失誤少。另外，柯也說明年投票率應會很低，這對韓國瑜比較有利，因為韓粉比較鐵。

柯文哲面對市議員張斯綱的質詢，他說明年民眾投票動機很低，也認為對民眾黨很不利，但如何鼓勵投票？柯文哲說，沒辦法，很難，要訴諸理性，為了台灣，勉強去投票。但他不好意思這樣講。

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至於是否會暗示自己的鐵粉做投票取向？柯文哲說，不會啦，現在都沒有。張斯綱說，根據統計，柯粉中有20%要轉投蔡、20%轉投韓，20%不投，而郭粉則是44%轉蔡、26%轉韓、30%不投，對此柯文哲說，跟自己了解的差不多。

另外，市議員戴錫欽則問柯，是否會暗示柯粉支持特定候選人？柯文哲說，至少到現在都沒計畫，現在去投票動機很低。柯文哲說，他的支持者都是高度理性、都是鍵盤客。戴反問，是否意味藍綠支持者不理性？柯苦笑說，他的支持者都是45歲以下高學歷。