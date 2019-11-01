台灣參與科技大會遭大陸打壓 外交部嚴正譴責

2019-11-01 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／即時報導



國際電腦視覺大會（ICCV）近日在韓國首爾展開，對於我國參與會議，中國大陸以「台灣被錯誤地列為一個國家」為由打壓，迫使大會修改投影片內容，將「國家」的分類改成「國家/地區」。對此，外交部予以譴責，並表示中國大陸惡劣的打壓行徑，無法改變台灣在政治上不隸屬中國大陸的客觀事實，反而更深化台灣人民對中國大陸反感與厭惡。

外交部發言人歐江安指出，外交部已電示駐紐約辦事處進洽主辦ICCV大會的「電機電子工程師學會」（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）要求切勿屈從中國大陸政治壓力，將台灣不當列為中國的一部分；外交部並籲請電機電子工程師學會，做為全球最大的電機電子工程師學會之一，應恪守學術中立，抗拒來自中國大陸的政治霸凌與無理要求，應更正任何損及台灣國家地位與學會國際聲譽的不當更改作為。

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歐江安表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣2300萬人民，中方向國際社會強行推銷「一中原則」，只會更凸顯台灣不是中國大陸一部分的普遍認知；且中國大陸試圖以政治壓力干涉學術的霸凌舉措，暴露中國大陸無論官方或學術界均以政治凌駕一切的霸道本質。