朱立倫出任競總主委？洪秀柱：大家都全力幫韓國瑜

2019-11-01 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



外傳朱立倫可能出任韓國瑜競選總部主委一事，國民黨前主席、台南市第6選區立委參選人洪秀柱今表示，無論朱立倫接什麼職務，大家都是全力幫忙韓國瑜，希望這次選舉獲得最大勝利，這是無庸置疑的。

洪秀柱明天上午將舉行立委競選總部成立大會，吳敦義、韓國瑜、朱立倫等國民黨重量級大咖都將出席，洪秀柱今天受訪時表示，人來表示對台南很重視，這些大咖一起集氣、加油打氣，相信對台南的整體士氣非常有幫助，如果她的參選能讓台南選情沸騰，讓大家活過來、讓選舉強強滾，同時也讓選民知道選對人很重要，這是很好的事情。

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由於明天不僅藍營大將齊聚台南，蔡英文、賴清德同時間也要參加立委參選人林俊憲競選總部成立造勢，藍綠互別苗頭意味濃。洪秀柱認為，參選人都喜歡看黃曆，選黃道吉日、良辰吉時順利開張討個吉利，大家看好同一天、同一時間也很正常，即使別苗頭也很有趣，台南好像辦喜事，若能同台演出、一起辯論就更有趣了，「但我想他們不會啦」。