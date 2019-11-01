竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐今天起推出庶民財經系列議題，要用庶民語言，從庶民立場來關心庶民財經，他首先關注牛奶價格問題，他說，牛奶是國民基本營養的來源，但我國牛奶比其他國家都貴，他如能進入立院會持續推動營養及健康飲食促進法，要求相關部門把牛奶明確視為國民基本營養需求項目，控制價格讓民眾輕鬆享用，得到營養補給。

鄭正鈐今天在競選總部舉行記者會，他說，希望立委選舉能夠更正面正能量，所以他推出庶民財經系列，具體關心庶民生活，關心經濟議題。

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他說，牛奶營養豐富，也是國人主要的營養來源之一，但台灣牛奶價格在全世界最貴的，比美日都貴，他關心牛奶價格問題，目前營養及健康飲食促進法審查進度停在立法院第7會期的審議階段，由於屆期不連續的原因，如果無法在本屆完成3讀，將來他如能進入立院，會繼續提案。