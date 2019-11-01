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父曾參戰823砲戰 李佳芬：要把孩子送去戰場不可能

2019-11-01 13:23聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜的「金門縣婦女後援會」今辦成軍暨授旗大會，由韓國瑜夫人李佳芬代表出席，金門縣長楊鎮浯、金門立委陳玉珍、立委許淑華及國民黨全國婦女後援會總會長邵曉鈴都到場。李佳芬致詞時表示，自己80幾歲的父親親身經過金門炮戰，知道那很可怕，對她來說「要把孩子送去戰場那是不可能的事情」。

李佳芬說，她80幾歲的父親要她代表，向金門人請安問好，謝謝當時對她父親照顧。李佳芬說，她父親是雲林823砲戰協會的理事長，親身經過金門炮戰，知道那很可怕，「對我們家來說，要把孩子送去戰場戰爭那是不可能的事情」。

李佳芬表示，金門歷經戰地、軍管的環境，好不容易有小三通，看到金門的發展，但今年初停滯。楊鎮浯立刻率隊去協商，讓榮景再現。李佳芬說，韓國瑜常講，「政治人物沒什麼偉大的工作要做，就是要讓老百姓過好日子」。

李佳芬說，婦女是穩定家庭最重要的力量，媽媽穩定、先生就穩定、孩子就穩定。李佳芬指出，這場選舉不是為了自己，是為了下一代。她說，韓國瑜和年輕人座談向年輕人表示，知道年輕人不喜歡他，但他絕對不會放棄培養年輕一輩。

李佳芬還說，韓國瑜經過休息17、18年重新出來，好像山頂洞人走出來和社會斷層，感謝許淑華神力女超人的力挺，也感謝邵曉鈴不顧身體的負荷全力相挺。

國民黨總統參選人韓國瑜的「金門縣婦女後援會」今辦成軍暨授旗大會，由韓國瑜夫人李佳...
國民黨總統參選人韓國瑜的「金門縣婦女後援會」今辦成軍暨授旗大會，由韓國瑜夫人李佳芬代表出席，金門縣長楊鎮浯、金門立委陳玉珍、立委許淑華及國民黨全國婦女後援會總會長邵曉鈴都到場。記者魏翊庭／翻攝
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韓國瑜李佳芬金門

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