父曾參戰823砲戰 李佳芬：要把孩子送去戰場不可能

2019-11-01 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜的「金門縣婦女後援會」今辦成軍暨授旗大會，由韓國瑜夫人李佳芬代表出席，金門縣長楊鎮浯、金門立委陳玉珍、立委許淑華及國民黨全國婦女後援會總會長邵曉鈴都到場。李佳芬致詞時表示，自己80幾歲的父親親身經過金門炮戰，知道那很可怕，對她來說「要把孩子送去戰場那是不可能的事情」。

李佳芬說，她80幾歲的父親要她代表，向金門人請安問好，謝謝當時對她父親照顧。李佳芬說，她父親是雲林823砲戰協會的理事長，親身經過金門炮戰，知道那很可怕，「對我們家來說，要把孩子送去戰場戰爭那是不可能的事情」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李佳芬表示，金門歷經戰地、軍管的環境，好不容易有小三通，看到金門的發展，但今年初停滯。楊鎮浯立刻率隊去協商，讓榮景再現。李佳芬說，韓國瑜常講，「政治人物沒什麼偉大的工作要做，就是要讓老百姓過好日子」。

李佳芬說，婦女是穩定家庭最重要的力量，媽媽穩定、先生就穩定、孩子就穩定。李佳芬指出，這場選舉不是為了自己，是為了下一代。她說，韓國瑜和年輕人座談向年輕人表示，知道年輕人不喜歡他，但他絕對不會放棄培養年輕一輩。