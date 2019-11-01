曾供應首里城木材 棲蘭林場獲評「台灣世遺潛力點」

2019-11-01 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱台北即時報導



日本沖繩世界文化遺產首里城昨遭祝融燒毀，全世界痛心，當年重建正殿的主要結構大樑，使用的是來自台灣宜蘭的檜木。退輔會事業管理處處長張筱貞說，這些檜木的確可能是來自羅東的一級天然林，但由於台灣在1989年已經禁伐一級天然林，1992年重建的首里城，用的應該都是庫存品。

張筱貞說，台灣在1989年就已經明令禁止筏採一級天然林，1992年更全面限制各級天然林砍伐，因此1992年重建完成的首里城，雖然可能使用羅東地區外銷的一級天然林，但應該都是之前存放在現址為羅東林業文化園區的庫存品，放在水中延長保存期。當時庫存的木材，包含倒樹整理的枯木，在1998年早已賣完，現在沒有庫存。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張筱貞表示，日本神社、廟宇進口自台灣的木材，大都來自一級天然林，當時國內生產天然林主要就是在宜蘭羅東地區，太平山由林務局管理，棲蘭明池則是退輔會森保處主管，其中退輔會下轄每年開採限制250公頃以下。

張筱貞說，當時這二處林場所伐下來的天然林木都採取公開標售，在宜蘭地區主要有四大木材商，得標後由業者出口，木材商賣到哪裡，退輔會並不清楚。