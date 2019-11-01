批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今早到桃園觀音區甘泉寺開啟第二天傾聽之旅，前台北縣長周錫瑋、立委吳志揚、桃園市議長邱奕勝皆到場力挺，周錫瑋受訪時表示民進黨每到選舉就拿兩岸問題出來吵，更直呼民進黨製造寒蟬效應，讓支持中華民國的人不敢站出來。

周錫瑋說，南部通常是深綠的票倉，每次韓國瑜到南部都很受到歡迎，可見「台灣正在轉變」，至於桃園過去則是較偏向藍（國民黨），這次到觀音來，周錫緯表示，觀音是個民風純樸的地方，相信只要參選人好就能贏得民心，最希望的是能夠「全壘打」統統拿下。

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