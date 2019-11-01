高市議會衝突 國民黨團批綠：打人喊救人

2019-11-01 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市議會民進黨團和10位民進黨議員今天上午分別召開記者會和在議事廳發言，也播放昨天議場衝突中民進黨議員被國民黨議員推擠的影片，指責議會國民黨團昨天對民進黨議員暴力相向。國民黨團以新聞稿回應，指民進黨是「打人喊救人」，要民進黨「不要口水又抹黑」。

國民黨團總召曾俊傑譴責民進黨「打人喊救人，顛倒是非」，並表示整起事件市民自有公評；沒有因哪有果，民進黨占主席台，才是整個衝突的最主要原因，同時推擠當中難免有意外，有人受傷都是民進黨造成。

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昨天被擠到血壓飆高的國民黨議員李雅芬說，監督市政是議員職責，民進黨要放棄職責可以，但卻強占主席台不讓議事進行，損害其他議員權利，身為國民黨議員當然不容許這種狀況發生，請民進黨不要含血噴人，將野蠻行為來合理化其暴力動作。

議員李亞築說，如果預算沒有交付，市政府將會無法執行明年度的事務，民進黨完全藐視高雄市民的權益，為了作秀把高雄市民拋之不顧。