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白胖比魔鬼更該死？網友：民進黨蓋布袋圍毆韓國瑜

2019-11-01 12:32聯合報 記者林文義／台北即時報導

台北市議員羅智強今天臉書分享風傳媒夏珍專欄一篇文章有感，他表示，坦白說，韓國瑜有些談話被批評也不是全無道理，但當有些人用放大鏡照著韓國瑜，一看到蔡英文、蘇貞昌、陳明文、蔡碧仲就裝聾裝瞎時，

這篇題為「一場只有韓國瑜一個人的選舉」的專欄，意指韓國瑜渾身都是弱點，唯一優勢是他對選舉的全神貫注與爆發力，確實異乎常人，請假兩周就掌握議題設定主導權即可見一斑，只要最後關頭的政見或辯論會不要失分太多，他就是民進黨絕對不能放鬆警戒的對手，而且輸贏無從預料。

韓國瑜一句失言，比蔡英文丟七個邦交國嚴重？韓國瑜二字白胖，比蘇貞昌罵人魔鬼更加該死？他總是有個疑惑，在民主國家，最該被全力監督制衡應該是執政者。那現在到底是蔡英文在當總統？還是韓國瑜在當總統吧？

不少網友也分享心得，認為韓瑜只是喚起民眾知道民進黨吃相難看，民進黨是一個只准州官放火的政黨，根本就像蓋布袋圍毆韓國瑜，大家不是傻瓜，看的很清楚，韓市長須要巨大的庶民力量挺住。

國民黨總統參選人韓國瑜（左）今日到桃園觀音區甘泉寺開啟第二天傾聽之旅，立委吳志揚...
國民黨總統參選人韓國瑜（左）今日到桃園觀音區甘泉寺開啟第二天傾聽之旅，立委吳志揚更說「韓到場像天降甘霖」。記者陳夢茹／攝影
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2020選舉羅智強韓國瑜

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