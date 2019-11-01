員警驅離太陽花判國賠 孫大千：以後可隨意占總統府？
2019-11-01 12:26
聯合報 記者周志豪
／台北即時報導
台北市員警因驅離2014年「太陽花」學運民眾攻占行政院，遭台北地方法院宣判台北市警局應賠總計百餘萬元國家賠償。韓國瑜競選總部副執行長孫大千今在臉書聲援員警，質疑判決是認為以後民眾陳抗可動輒去佔領行政院、總統府或民進黨中央黨部？
孫大千表示，對台北地院判決台北市警察局必須國賠感到失望和遺憾，質疑集會遊行的自由不是應該以不妨礙他人的自由為最高原則？難道以後只要自認為具正當性陳抗，就可癱瘓市民日常生活？
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孫大千批評，如果陳抗可以藉由傷害他人或是破壞財產，做為突顯訴求的手段，那麼這和暴動有什麼區別？當有陳抗人士激烈反抗，甚至攻擊警察時，基層員警是否可以基於法令自衛制伏呢？員警同仁難道就沒有基本人權？
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