學貸免息套利？ 韓國瑜國政顧問團：蔡政府把青年當賊

2019-11-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨拋出政府補貼、學貸免息政見，遭教育部質疑，恐讓沒急迫需要學生貸款「套利」。韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕上午揶揄，民進黨政府只擔心防弊，不願興利，把年輕人當賊在防，讓年輕學生情何以堪？

黃曼昕表示，教育部認為免息會讓本來沒有需求學生也來借學貸投資「套利」，但目前利率低，真要套利一年僅3180元，每個月只有265元，能投資什麼？根本賺不了多少錢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目前學貸申請資格有3：家庭年收入114萬以下，就學及畢業緩繳期間貸款利息由政府全額補貼；家庭年收入114萬至120萬，政府補貼半額利息；家庭年收入超過120萬者，需有兄弟姊妹在高中以上學校就讀，才符合申請資格，但政府不予補貼利息。

黃曼昕分析，韓國瑜主張第2、3類在緩繳期內由政府全額補貼利息，畢業緩繳期過後仍免息，依教育部估算政府預算約需再增加16億元，全免息約需40億元，以明年教育部編列預算共2591億元，或民進黨政府動輒幾百億選舉買票相比小巫見大巫。

黃曼昕批評，民進黨政府像暴發戶一樣，選前利多大放送，撒錢已超過兩千多億，但對投資在年輕人上，有助於他們減輕負擔，拓展視野的政策，卻又像鐵公雞一毛不拔，重點就是政府有沒有在為青年、為人民設想。

黃曼昕說，韓國瑜提出相關政見是重視青年，盼能為青年建構打拚未來好基礎，也在乎相對負擔壓力大又有年輕人的家庭，不讓經濟壓力成為青年發展大阻礙。