連署將截止 呂秀蓮批蔡英文五弊案七政策買票

2019-11-01 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯登記參選2020正副總統，連署明天截止，呂秀蓮今天表示，連署審慎樂觀應該會過關。但她也說，近期很多連署站受到「嚴重關切」，突然收攤也拒絕聯繫。她沒有證據，不願過度揣測是否為蔡政府下令，「有的不是法律問題，但政治干擾絕對有」。

搶在連署截止前，呂秀蓮、彭百顯今天舉行記者會，列舉蔡政府執政三年多以來，包庇五大弊案以及在七大領域「政策買票」。呂秀蓮也指出，與前總統李登輝、陳水扁、馬英九執政相較，蔡英文是經濟表現最差的總統。

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呂秀蓮提出的五大弊案包括，兆豐金案、慶富案、台杉案、外交官蘇啟誠自殺案，及總統府國安特勤私菸案。七大領域的政策買票，例如農業方面如80億元的各式農地補貼政策、8億元的補助大型農機計畫，觀光領域如第二波秋冬國旅補助加碼，花費10.2億元。

呂秀蓮以私菸案為例表示，「愈是國王的人馬，愈可以閃在一邊」。至於慶富案，呂說，如果她當選，每一筆軍售案的議價絕對會盡最大心力，不准貪腐弊端出現。呂秀蓮說，蔡總統應該宣示，任內的每一筆軍售案都是光明正大，沒有貪瀆，「蔡總統妳敢嗎？」

呂秀蓮說，蔡英文目前的民調高，且可能愈來愈高。但一個丟掉七個邦交國的總統，可不必負任何責任。面對殺人犯在台灣犯行願主動來台投案，可以彰顯國家主權與司法主權的良機，都躲躲閃閃的人，她（蔡）的民調繼續高。呂說，「我要請問台灣同胞，希望選出的總統，是繼續把另外十五個邦交國都丟掉嗎？」

至於目前連署情況，呂秀蓮說，各地連署書都還在彙整，但若以她拜訪接觸資訊，「應該審慎樂觀會過關」。但從上周開始發現，很多連署站不但收攤，「且因受到穿制服的人嚴重關切」（指警方），也突然拒絕與她們聯絡。到底這些連署站還握有多少連署書，也不清楚，每張連署都珍貴神聖，她仍希望務必送來。