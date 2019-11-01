議會交付預算審查發生暴力 葉匡時：韓市長覺得遺憾
2019-11-01 11:48
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市政府昨天要交付預算審查，因高雄市長韓國瑜請假，議會因此發生推擠事件，今天民進黨籍議員再度在議會放映影片，指責國民黨暴力行為，高雄市副市長葉匡時今天上午說，韓國瑜市長知道這件事，覺得非常遺憾。葉並強調他是依法代理市長行使職權。
葉匡時說，他本來以為議會以理性質詢關於預算，但沒想到發生推擠，他和韓市長都同表遺憾。
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葉匡時說，代理市長職權，有兩種，一種是如果市長辭職、死亡或者是去職等不能任命時，行政院院長可以任命代理市長，但根據高雄市政府自治條例，另一是，如有其他原因市長不能行使職權時，副市長可以依據自治條例，代理行使職權， 不同的法源，但沒有問題，是名稱不一樣。
至於報告交付審查的報告時間很短，葉匡時說，每位議員都有書面資料，可以參考書面資料，他認為並沒有違備程序的問題。
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