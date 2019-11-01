時力提中共代理人逕付二讀 綠委反對表決不通過
2019-11-01 11:44
聯合報 記者林麗玉
╱台北即時報導
為了讓中共代理人相關修法趕在本會期三讀，時代力量黨團今天在立法院院會提出變更議程，提案將《中共代理人》相關修法法案逕付二讀，不過表決結果，50人出席，47人反對、僅3人贊成，中共代理人相關修法法案逕付二讀「不通過」。
時代力量立院黨團今天在立院院會一共提出《礦業法》及《中共代理人》等20案變更議程，其中提案將中共代理人相關修法，包括民進黨黨團及民進黨立委陳亭妃、王定宇、時代力量黨團所提《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案等四案，自內政委員會抽出逕付二讀，表決結果，國、民兩黨出席立委皆投反對票，逕付二讀不通過。
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另外，時力黨團也變更議程，將《礦業法》部分條文修正草案列為今天討論事項第一案，表決結果也不通過。
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