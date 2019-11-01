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「學姐」遭騷擾被無限上綱？柯文哲：照SOP處理

2019-11-01 11:32聯合報 記者楊正海／台北即時報導

柯市府爆出性騷擾疑雲，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩，疑似遭台北市長柯文哲的愛將、北市府顧問劉嘉仁性騷擾。對此，柯文哲上午受訪，媒體問柯全案是騷擾還是性騷擾？柯文哲說，已指示副市長黃珊珊當召集人，另外，勞動局、人事處也按正常程序處理就好了。

至於有沒有到性騷擾層級？柯文哲遲疑說，「老實講，這個，工作上有磨擦」，要當一回事，就把他們隔離就好了，至於說要無限上綱？他覺得既然要求調查就調查，他每天都在講SOP就交給SOP去處理 ，照正常程序處理。

柯文哲說，劉姓顧問以前是跟聯醫總院長黃勝堅，是他的助理，是最近才來。媒體問柯，若是如果構成性騷擾條件，劉會請辭？柯說，按照調查結果，如果有，就要處理。至於會不會有職務調動？柯說，到時候再講，不要預設立場，反正一個月內要有調查結果，該怎麼做就怎麼做。柯文哲說，他當時聽一聽，想說是工作上有摩擦，職務上隔離就好。

針對「學姐」黃瀞瑩疑遭性騷擾，柯文哲上午強調，把他們隔離就好了。記者楊正海/攝影
針對「學姐」黃瀞瑩疑遭性騷擾，柯文哲上午強調，把他們隔離就好了。記者楊正海/攝影
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柯文哲性騷擾北市學姐黃瀞瑩

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