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影／傅達仁之子偕立委 推安樂死專法

2019-11-01 11:28攝影中心 記者許正宏／即時報導

前主播傅達仁之子傅俊豪偕同立委許毓仁等人今天在立法院召開記者會，力推亞洲首部安樂死專法「尊嚴善終法」進入立法院三讀，期盼讓無力回天的民眾有尊嚴的選擇臨終方式，讓生最後時刻能安寧的離世。

傅達仁之子傅俊豪（中）偕同立委在立法院召開記者會，力推亞洲首部安樂死專法「尊嚴善...
傅達仁之子傅俊豪（中）偕同立委在立法院召開記者會，力推亞洲首部安樂死專法「尊嚴善終法」進入立法院三讀。記者許正宏／攝影
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