陳致曉率西瓜俠踢館 揚言爭奪「台南西瓜代表權」
2019-11-01 11:28
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
反南鐵東移自救會長陳致曉以無黨籍身分參選台南市第5選區立委，今天上午他扮成「名偵探柯南」中的黑衣人，率「西瓜俠」到爭取連任的民進黨立委林俊憲競選總部前踢館，林的服務處主任、小西門里長曾俊仁也不甘示弱跳上宣傳車，雙方相互叫囂，最後陳表達完訴求才願意離開。
林俊憲明天將舉辦競選總部成立大會，由於他的選區為過去賴清德擔任立委的選區，被視為賴清德接班人。陳致曉直諷，「西瓜」在台南政壇舉足輕重，因此他將自己比喻成「西瓜俠」，並指「西瓜俠」不能在此次立委選戰中缺席，幾經評估，「西瓜俠」決定挑戰賴清德接班人林俊憲，和賴系爭奪台南西瓜代表權。
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不過，曾俊仁看見陳致曉來踢館，也不甘示弱將林俊憲的宣傳車廣播打開，並走到宣傳車上，大聲喝斥「陳致曉你來鬧的」，要求陳致曉立即離開。一旁還有一邊一國行動黨高喊「阿扁總統無罪」，但未受到林俊憲總部人員制止。
過程中，因陳致曉未申請集會，警方一度舉牌警告要求解散，陳致曉表達完訴求後即結束30分鐘的踢館行動，陳致曉說，接下來還會有後續動作。
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