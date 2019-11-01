蘇嘉全花公帑買黑鮪魚禮盒 網：他為何不叫吻仔魚？
2019-11-01 11:27
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
立法院長蘇嘉全曾在上任時規範不收禮，希望改革送禮文化，但鏡週刊報導，立法院五月花費五十四萬元公帑購買黑鮪魚禮盒，每盒單價六千元，立法院秘書長林志嘉澄清該筆採購案用於立法院推展國會外交，送禮文化與國會外交是兩回事，均依政府採購法辦理；資深媒體人謝寒冰諷刺，以後選立法院長要先調查外號，不然要是叫「法拉利」、「航空母艦」怎麼辦？
謝寒冰說，立法院長蘇嘉全外號「黑鮪魚」，就要送價值六千元黑鮪魚禮盒，看來以後選立法院長一定要先調查外號，不然要是外號叫「法拉利」、「航空母艦」怎麼辦？請問這禮盒預算要怎麼編？
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網友反應熱烈，有人說蘇嘉全外號為什麼不叫吻仔魚就好，他沒錢繳稅了，也有人說這是史無前例，又是人民買單，民進黨真敢，想怎麼編就怎麼編，老百姓納稅錢就是你的錢，當官的不會苦民所苦，花人民納稅錢不手軟，禮輕情義重，有代表性的禮物一定要高貴嗎？民進黨就只會撒錢，外交沒半步，立法院與外交使節有何關聯？拿人民的血汗錢去收攏自身的利益真是無恥。
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