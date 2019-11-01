總質詢變黃瀞瑩性騷擾討論會 議員斥：還有人喊雙方出來對質

2019-11-01 12:14 聯合新聞網 綜合報導



「學姐」黃瀞瑩日前遭爆被北市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，對此她回應「不願多談」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩被爆出遭北市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，昨日議會總質詢時此事成為質詢話題之一，台北市市長柯文哲與劉嘉仁也上台做出回應，對此台北市議員「呱吉」邱威傑不以為然，他認為若關心職場性騷擾就不應用粗暴方式審問被害人，質疑議員質詢目的是在讓柯文哲難看，並說這是「台灣政治與媒體墮落的噁心現狀」。

呱吉昨日在個人臉書發文，表達對議會質詢黃瀞瑩遭性騷擾一事的看法，他認為這禮拜的議會總質詢時間是整個會期唯一能讓議員質詢市長40分鐘的機會，照理說各議員都應該拿出自己研究的問題來質詢，但昨日的質詢不論藍綠議員，都在關注學姊性騷擾案，甚至有議員吆喝請黃瀞瑩出來要雙方辯論，呱吉認為相當不妥。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

呱吉說「如果真的關心職場性騷擾與平權議題，其實你不會想要用這麼粗暴的方式審問被害人。這麼做的目的根本不是為了正義，只是要讓柯文哲難看，順便享受一下媒體喀擦喀擦的快門聲。」，他講到若是一問到黃瀞瑩，所有媒體無不狂拍，批評這就是政治和媒體墮落的狀態。

最後呱吉也感嘆「整整三個月的會期，大家準備了好久的題目，都比不上今天突發的一則性騷擾新聞。那我們也可以想見原本準備的質詢內容有多貧乏了。」，對此許多網友也表示認同，「其實就是一群臨時演員，突然接到受歡迎的劇本，就會直接開演。」、「學姐這題很重要嗎？」、「台灣的市議員就是這麼的貧乏無華且悲哀。」

事實上昨日議會質詢中太陽花學運國賠案也成為討論重點，有議員也對該事件提出許多問題及意見，而有網友也對此反應「今天還是有認真質詢的議員的，還是希望議員能夠平衡報導。」，呱吉則回應雖然藍綠都有高比例的議員在問該事件，但仍有議員在專心質詢，他說「有啦，我記得鍾佩玲就沒有問這題，但我也沒記得全部。」。

而針對性騷擾案件，今天黃瀞瑩也出面回應「細節就不多談」，台北市副市長黃珊珊表示柯文哲已指示她成立專案小組，議會也要求勞動局介入，目前正依防治程序進行調查，希望各界保護當事人的隱私，不要影響當事人的權益。