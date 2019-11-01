「不知為何而戰」 台南市南興里長退出民進黨

2019-11-01 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



「不知為何而戰？」台南市安南區南興里長施柏男，加入民進黨4年多，卻發現不如預期，他表示，基層只希望安居樂業、社會安定，生活可以愈來愈好，然而，民進黨執政政治不穩定，每到選舉就操作亡國感，充滿政治語言，逐漸背離民意，中南部民眾還是過得很辛苦。大選倒數計時，施發表聲明退出民進黨，他強調，沒考慮大選，僅是個里長，絕不是帶風向。

施在臉書上發表退黨聲明，引發地方震撼，甚至許多韓粉上網灌爆留言，他表示，退黨不會加入其他政黨，政治並非只有藍綠，投藍或投綠單純選擇，大多數中間選民都希望社會可以改變，變得更好，他也是一樣。他強調，不想因為退黨而影響藍綠，他不想傷害民進黨，國民黨也不要見獵心喜，目前也不會進入另政黨。

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剛滿40歲的施柏男表示，退黨其中一部分原因也是因為信仰的關係，他是基督徒，去年民進黨通過同婚立法等，一小部的人來決定大部分的政策，卻令他很難去面對下一代。

台南市安南區南興里里長施柏男 退出民進黨聲明全文：

過往柏男所認識的民進黨是個重視弱勢族群、擁有民主價值的政黨。

柏男在選上里長後，因本身沒有黨派，加上對民主的堅持與民進黨有共同理念，因此認為我與民進黨有合作空間，於104年民進黨尚在野的時候，加入民進黨。

目的是為黨輪替執政，現在初衷已實現，自問已盡身為黨員之本責，全力支持並認真執行黨所交付的任務。

然而令人遺憾的是～

現在的民進黨雖已全面執政，但是卻看不到民進黨過往堅持的價值與理念。

當前政黨不理性對立的狀況,台灣持續陷入族群撕裂，社會前進迫切需要修復之時，黨內派系卻仍然為了政治利益互相攻訐，擴大裂痕。

此時，柏男已找不到當初和民進黨同舟並戰的理由，更不知為何而戰？

我無法預測未來，只能做對的事,民進黨執政近4年來所推動包括公投綁大選、同婚立法、一例一休、年金改革等政策，都忽略基層人民真實感受，亦和柏男的理念與信仰差異甚大，因此我今日正式向民進黨台南市黨部提出退黨申請，未來退黨後我將以「無黨籍」身份為民服務，繼續與民眾站在一起。