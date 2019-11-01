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韓國瑜倡學貸免息遭教育部批評 藍酸：每月套利265元？

2019-11-01 10:59聯合報 記者張文馨／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨拋出政府補貼、學貸免息，遭教育部質疑，恐讓沒急迫需要的學生貸款「套利」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今舉行記者會指，至今年8月為止，歷年來所有學貸，有39.8萬人還不出來，待償金額達51億元；教育部所謂套利，是指每人每年3180元、每個月套利265元？哪個學生這麼無聊？

曾銘宗指出，學生貸款有一定條件，且學貸利息為1.15%，平均每人負債21.3萬元，且根據統計，申請學貸的學生8成來自私校；蔡政府難道沒看到學生背負學貸，甚至有人還不出來的現況？教育部官員還指控「套利」，按照教育部的說法，每位學生每個月「套利」265元。

曾銘宗拿出台商回流計畫第一版相比，指出台商回流融資額度200億元，政府給予1.5%的利息補貼，不僅台商借錢幾乎免息，政府還編列了23.3億元的利息補貼預算。國民黨立委賴士葆指出，經濟部針對借款百億以上的大企業，利息只有千分之一，與現行利率相較，「現賺1.4億元」。

曾銘宗批評，民進黨政府圖利大企業、虧待窮學生。國民黨立委費鴻泰批教育部的說法無血無淚，賴士葆更質疑，教育部長碰到選舉都不敢站台，教育部的一位司長卻做急先鋒，逢韓必反。

曾銘宗表示，國民黨團支持韓國瑜學貸免息的主張，且民進黨不做，國民黨明年執政一定徹底執行。

國民黨立法院黨團記者會。記者張文馨／攝影
國民黨立法院黨團記者會。記者張文馨／攝影
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2020選舉韓國瑜學貸

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