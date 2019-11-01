「中共代理人」草案付委審查 費鴻泰：將力擋修法通過
2019-11-01 10:56
聯合報 記者楊正海
／台北即時報導
民進黨日前表決將「中共代理人」草案付委審查。國民黨立委費鴻泰在臉書指出，國民黨團一定傾全力反對，力擋中共代理人修法通過。過去國民黨就多次指出中共代理人法，已經嚴重危害人民言論自由和新聞自由，美其名是防堵中共滲透；事實上，就是讓民進黨能更肆無忌憚地扣人「紅帽子」。
費鴻泰表示，蔡政府打算在立法院完成「中共代理人」等相關修法，民進黨為明年選舉塑造恐中氛圍，讓台商、台生陷入險境。原來蔡政府如此打壓言論自由的行為，就是民進黨整天掛在嘴邊的「進步價值」。
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費鴻泰說，有位大陸台商會長於28日提出質疑，「蔡政府說一套做一套，一手安撫台商，另一手卻極力推動修法，陸委會和海基會說的都是假的」。海基會在今年9月舉行大陸台商秋節聯誼座談會時，大陸台企聯總會長李政宏會中高聲疾呼「安心回家」是台商的最大訴求；他直言，台商渴求兩岸能和平發展，這樣充滿意識形態的法案，是否不要再推動了。
費鴻泰指出，相信大家都有感覺，隨著選舉越來越接近，蔡英文似乎撿到的槍越來越多。民進黨政府一方面把大陸塑造成國安威脅；另一方面陸委會卻又說不想要終止海峽兩岸經濟合作架構協議 （ECFA）。蔡英文撿到的槍，槍口真的是對準國安威脅嗎？還是槍口一直都是瞄準的國內不同意見者，和選舉競爭對手呢？人民心中自會判斷。
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